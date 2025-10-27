Qatar Airways e Swizz Beatz lanciano The Qatar Airways Creative 100?

Milano, 27 ott. (askanews) – In una prima mondiale, Qatar Airways ha annunciato una partnership con l’artista e imprenditore vincitore di un Grammy Award Swizz Beatz, presentata durante Art Basel Paris 2025. La collaborazione dà vita a “The Qatar Airways Creative 100”, la prima piattaforma creativa globale promossa da una compagnia aerea per celebrare i 100 talenti più visionari del mondo. Ideata insieme a “The Dean Collection”, fondata da Swizz Beatz e Alicia Keys, l’iniziativa riunirà i creativi che stanno plasmando il futuro della cultura globale, dall’arte al design, dalla musica alla tecnologia, fino allo sport. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

