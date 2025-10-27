Quando la diplomazia si fa difficile ci sono diversi modi di reagire. Donald Trump e i suoi alzano l voce imponendo sanzioni e cercando di convincere la Russia a fermare gli attacchi sull'Ucraina. Vladimir Putin invece presenta al mondo un nuovo super missile che non esita a definire «invincibile». Il nodo è tutto qui, o quasi. Chi sa di essere più forte, gli stati Uniti, le tentano tutte per piegare chi non ne vuole sapere di fermarsi. Di contro, chi si sente debole e ormai accerchiato, le prova tutte per far vedere di essere ancora temibile. E intanto l'Ucraina rimane una polveriera. Non solo Trump ha cambiato linea ma anche i suoi più stretti collaboratori, segno evidente che l'aria dalle parti della Casa Bianca è radicalmente cambiata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Putin sfida il mondo col super missile