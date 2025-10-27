Putin rilancia il nucleare Testato il supermissile | Può colpire ovunque
A pochi giorni dall’incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud, la Russia gioca la carta della prova di forza, testando un nuovo missile balistico intercontinentale e annunciando di avere accerchiato Kupiansk. Il negoziato è tutto in salita e se dal Cremlino i toni sono tronfi, da parte americana sono certi che le sanzioni sul petrolio di Mosca avranno sicuramente effetto. POTENZA NUCLEARE. Lo scorso 21 ottobre la Russia ha testato il 9M730 Burevestnik, un missile balistico intercontinentale a propulsione nucleare. La sua caratteristica è di poter raggiungere qualsiasi parte del mondo grazie alla sua gittata illimitata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Botta e risposta a distanza tra Putin e Trump: «Non avranno conseguenze»; «Vedremo tra sei mesi». L’agenzia di stampa statale russa Tass rilancia un’intervista di Orban in cui il premier ungherese dice: «Stiamo lavorando su come aggirare questa sanzione - facebook.com Vai su Facebook
Von der Leyen rilancia la difesa europea e la guerra a Putin: "Dobbiamo essere pronti, le sue illusioni imperialiste non scompariranno" - X Vai su X
Putin rilancia il nucleare. Testato il supermissile: "Può colpire ovunque" - A pochi giorni dall’incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud, la Russia gioca la carta della prova di forza, testando un nuovo missile balistico intercontinentale e annunciando di avere ... Scrive msn.com
Russia: "Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik". Putin: "È invincibile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia: “Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik”. tg24.sky.it scrive
Putin presenta il nuovo missile nucleare: «Testato con successo, non ha eguali a mondo». Ha una gittata di 20.000 km - Il nuovo razzo intercontinentale 9M730 Burevestnik porta un nome evocativo: in russo significa “procellaria”, l’uccello delle tempeste ... Come scrive lasicilia.it