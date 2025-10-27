A pochi giorni dall’incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud, la Russia gioca la carta della prova di forza, testando un nuovo missile balistico intercontinentale e annunciando di avere accerchiato Kupiansk. Il negoziato è tutto in salita e se dal Cremlino i toni sono tronfi, da parte americana sono certi che le sanzioni sul petrolio di Mosca avranno sicuramente effetto. POTENZA NUCLEARE. Lo scorso 21 ottobre la Russia ha testato il 9M730 Burevestnik, un missile balistico intercontinentale a propulsione nucleare. La sua caratteristica è di poter raggiungere qualsiasi parte del mondo grazie alla sua gittata illimitata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Putin rilancia il nucleare. Testato il supermissile: "Può colpire ovunque"