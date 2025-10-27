Putin presenta il nuovo missile nucleare Trump ribatte | Pensi a porre fine alla guerra

«Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili ». Così si è espresso il Presidente americano Donald Trump, interrogato in merito alla notizia del nuovo missile nucleare svelato ieri al mondo dal Presidente russo Vladimir Putin. Secondo Trump, che ha risposto alle domande dei giornalisti a bordo dell’Air Force One in volo verso il Giappone, il test del nuovo missile russo “ Burevestnik ” è stato « inappropriato ». I toni del Presidente americano continuano insomma a essere duri nei confronti di Putin, dopo l’imposizione di sanzioni economiche ai colossi del petrolio Lukoil e Rosneft. 🔗 Leggi su Panorama.it

