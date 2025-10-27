Putin annuncia test del supermissile nucleare Trump replica | Invece di lanciare missili fermi la guerra
Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Russia dopo l’annuncio del presidente Vladimir Putin del test del nuovo “supermissile” da crociera Burevestnik, un’arma a propulsione nucleare capace di trasportare testate atomiche e di raggiungere distanze teoricamente illimitate. Il lancio, condotto il 21 ottobre, è stato definito “un successo” dal capo di stato maggiore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
