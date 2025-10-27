Pure Fiorello fulmina Conte per l' elezione farsa Unico candidato del M5S? C' erano pure la stoccata

''Putin ha lanciato un super missile, capace di fare il giro del mondo. Praticamente lo lanci a Mosca e ti torna a Mosca: Putin, ma allora sei un cretino! A Napoli protestano: 'Non è vero che Putin è stato il primo! Noi un missile così l'avevamo già lanciato a Capodanno". E' la battuta con cui Fiorello, durante 'La Pennicanza' in onda su Rai Radio2 alle 13,45, ha ironizzato sulle ultime notizie di cronaca internazionale. Iniziando la seconda settimana del suo programma radiofonico, lo showmen si è anche soffermato sull'attualità politica: "Elezioni M5S, Giuseppe Conte confermato. era l'unico candidato! Anzi, no: c'erano anche altri nomi: Voldemort, Gandalf e Legolas''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

