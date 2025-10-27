Puppo | Sinner era nero come Darth Vader Su una cosa deve ancora migliorare

Faticando più del previsto e dovendo fare i conti anche con un accenno di crampi, Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev per 7-5 al terzo nella finale dell'ATP 500 di Vienna prolungando la sua striscia vincente nei tornei indoor e garantendosi la possibilità di attaccare la prima posizione di Carlos Alcaraz nel ranking mondiale questa settimana a Parigi. Di questo e di tanto altro si è parlato nel corso dell'ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. " Sinner ha messo forse più di un punto esclamativo, perché la partita è stata molto tosta con un avversario che ha offerto una delle migliori versioni di sé del 2025.

