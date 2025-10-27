Può darmi un euro? La reazione di Maria De Filippi e l’intervento della sicurezza | il video
Ha totalizzato in poche ore centinaia di migliaia di visualizzazioni il nuovo video di “Primo Nero”, il content creator romano che spopola su TikTok con oltre 606mila follower e più di 41 milioni di “mi piace”. Abituato a girare tra le strade della Capitale con la sua ironia diretta e provocatoria, questa volta ha scelto un bersaglio d’eccezione per una delle sue trovate: Maria De Filippi. Nel filmato, pubblicato il 26 ottobre, l’influencer annuncia il suo intento con tono entusiasta: “Ragazzi, oggi vado a chiedere un euro a una persona speciale, andiamo”. La “persona speciale” in questione è proprio la regina dei palinsesti Mediaset, che lui raggiunge con la solita spavalderia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
