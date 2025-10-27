puma nomina maria valdes nuova chief brand officer

Puma ha annunciato la nomina di Maria Valdes come nuova Chief Brand Officer. La manager 41enne guiderà la nuova divisione brand marketing messa in piedi dall’azienda tedesca di articoli sportivi. Sarà lei ad assumersi la responsabilità delle aree brand marketing, ma anche della direzione creativa, dell’innovazione e del go-to-market. Valdes fa parte del cda di Puma dal 2023 e fino ad oggi è stata Chief Product Officer. Il ceo Arthur Hoeld ha spiegato che la nuova divisione servirà a «migliorare e rendere più coerente lo storytelling» dei prodotti di Puma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

