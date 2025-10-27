Puigdemont rompe gli accordi con Sánchez | il governo spagnolo traballa

Junts per Catalunya ha votato contro gli accordi di investitura che legavano il partito a Pedro Sánchez. Con quell'intesa, sofferta, nel novembre 2023 era nato l'esecutivo a guida socialista con il supporto esterno ed essenziale di alcuni raggruppamenti autonomisti, tra cui Junts con i suoi sette. 🔗 Leggi su Today.it

