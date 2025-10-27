Puglianello parte il tour elettorale del PD sannita con Cacciano e Razzano

Fremondoweb.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Sanità, trasporti e giustizia sociale al centro del primo incontro pubblico dei candidati Dem in vista delle regionali di novembre Parte da Puglianello il tour elettorale del Partito Democratico sannita per le elezioni regionali del 23 e 24 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

puglianello parte il tour elettorale del pd sannita con cacciano e razzano

© Fremondoweb.com - Puglianello, parte il tour elettorale del PD sannita con Cacciano e Razzano

Argomenti simili trattati di recente

puglianello parte tour elettoraleSanità, trasporti e inclusione: il PD lancia da Puglianello la sfida per le regionali - Parte da Puglianello il tour elettorale del Partito Democratico sannita per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi. Segnala msn.com

Regionali, parte la campagna elettorale di Decaro: tour per inaugurare i comitati - L'europarlamentare e candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione progressista, Antonio Decaro, domani inaugurerà alcuni dei ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Puglianello Parte Tour Elettorale