Puglia Manageritalia | Occupazione sotto media nazionale e salari al palo ora politiche mirate

(Adnkronos) – I numeri dell’occupazione in Puglia sono tutti sotto la media nazionale e i conti sulle retribuzioni non tornano, soprattutto quelli delle donne. E occorre intervenire con politiche mirate. Questi i temi al centro della discussione nell’assemblea di Manageritalia Puglia che si è svolta oggi alla Villa de Grecis di Bari. L’assemblea aperta dai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Innovation Days 2025 – Puglia Il roadshow arriva a Bari per esplorare AI, sostenibilità, formazione e innovazione come leve per la crescita delle PMI grazie a networking e momenti di confronto. ? 21/10 – Bari Evento Live Scopri di più: 24oreventi.ilsole24o - X Vai su X

Il mare in Puglia si vive. Anche a ottobre. Dal 9 al 13 ottobre, a Brindisi, SNIM 2025 porta in scena il meglio della nautica italiana e internazionale. Il conto alla rovescia è iniziato. Sei dei nostri? Acquista ora il tuo biglietto ? www.snimpuglia.it/biglietti #SNI - facebook.com Vai su Facebook

Puglia, Manageritalia: "Occupazione sotto media nazionale e salari al palo, ora politiche mirate" - I numeri dell’occupazione in Puglia sono tutti sotto la media nazionale e i conti sulle retribuzioni non tornano, soprattutto quelli delle donne. Secondo adnkronos.com

Puglia, Decaro spinge sull'occupazione: «Troppo precariato, istituiremo un osservatorio sul lavoro povero» VIDEO - «Nel programma per la Puglia 2030 che stiamo scrivendo vogliamo partire dalle politiche attive del lavoro che guardino alla transizione occupazionale che sta investendo il settore industriale. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

“C’è lavoro x te”, in Puglia la comunicazione crossmediale che rilancia l’occupazione - Una campagna di comunicazione crossmediale sui servizi digitali integrati per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Riporta repubblica.it