Puglia maltempo | allerta temporali per parte del foggiano e Tremiti stamani Protezione civile previsioni meteo | codice giallo da ieri anche per il vento

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 10. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia garganica settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Un messaggio di allerta per le stesse zone comprese le isole Tremiti, pure da ieri pomeriggio, riguarda il codice giallo per il vento. Non è nelle zone comprese tra le previsioni di allerta per temporali la Puglia H dove è compresa, tra gli altri, la zona di Carlantino con la diga di Occhito. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali per parte del foggiano e Tremiti stamani Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo da ieri anche per il vento

