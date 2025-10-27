Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda Dì pure a tua madre che se non riceverò 10mila euro ti rovinerò la vita | Jolanda Renga denuncia l’estorsione

Jolanda Renga, figlia del cantautore Francesco e di Ambra Angiolini, ha raccontato la sua brutta esperienza legata a un tentativo di estorsione, in un monologo a “ Le Iene “, andato in onda ieri sera domenica 26 ottobre. Il racconto parte da una domanda: “Cosa stavo facendo? Alle 18 ridevo con le mie amiche, alle 18.30 mangiavamo un gelato. Alle 18.45 salutavo papà al telefono e auguravo a mamma in bocca al lupo prima che salisse sul palco. Alle 19.06 un messaggio: “Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure a tua madre che se non riceverò 10.000 euro ti rovinerò la vita”. Alle 19. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

