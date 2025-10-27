Pubblicato l’elenco degli ammessi all’emergenza abitativa a Bari | 39 famiglie idonee 66 escluse

Baritoday.it | 27 ott 2025

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari l’elenco degli ammessi all’avviso per l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, destinato ai nuclei familiari in condizioni di grave disagio socio-economico e privi di soluzioni abitative dignitose.L’elenco, disponibile sul. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

