Lo stanziamento di circa 10 miliardi di euro per finanziare i rinnovi contrattuali del pubblico impiego ha segnato un passo in avanti atteso da tempo e fortemente voluto da diverse sigle sindacali per superare uno stallo che in questo settore persisteva da anni. L’aumento salariale non era però l’unico nodo da risolvere e nel corso dei confronti con il Governo molto altro c’è da fare. Digitalizzazione, smart working, detassazione e percorsi di carriera sono infatti all’ordine del giorno. Ne abbiamo parlato con Marco Carlomagno, segretario generale di FLP, la federazione dei lavoratori pubblici e delle pubbliche funzioni, tra i principali protagonisti del dialogo con il Governo durante tutto il percorso della precedente contrattazione collettiva e di questa appena iniziata. 🔗 Leggi su Tpi.it

Pubblica amministrazione, FLP: "Con Zangrillo la PA ha avuto un cambio di passo, ora servono investimenti strutturali e valorizzazione delle competenze"