Provano a rubare nel ristorante della mamma di Lucio Corsi Ci ha avvisato il vigilante hanno spaccato una porta

Tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre una banda di ladri ha provato a rubare nel Ristorante Macchiascandona, il locale gestito dalla mamma del cantautore Lucio Corsi, Nicoletta Rabiti. Il gruppo non è riuscito a portare via nulla ma sono riusciti a danneggiare una porta. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Buriano. Il locale, conosciuti per i famosi tortelli della nonna del cantautore, si trova nella frazione di Macchiascandona a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Cosa hanno provato a fare i ladri. Secondo quanto ricostruito da Il Tirreno, dopo la chiusura del locale i ladri hanno segato un lucchetto e forzato la serratura di una porta sul lato posteriore dell’edificio. 🔗 Leggi su Open.online

