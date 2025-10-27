Prova di forza della Dole | schiacciata Pesaro nella prima vittoria casalinga

È una prova di forza la prima vittoria casalinga della Dole Rimini, che brilla per quaranta minuti contro la Victoria Libertas Pesaro e vince meritatamente con il punteggio finale di 86-65. Sono ben sei i giocatori in doppia cifra nel roster riminese guidato dai 14 punti di un sempre più positivo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it