Protezione dei dati e della cybersecurity | a Bologna il GDPR Day

Bolognatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna ospita il 28 e 29 ottobre la 15ª edizione della Conferenza Nazionale GDPR Day, rivolta ai professionisti della protezione dei dati e della cybersecurity, organizzata dal Club Nazionale Cyberprotection. Al centro dell’evento un panorama normativo europeo in fibrillazione: dall’AI Act alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

