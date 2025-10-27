Protezione dei dati e della cybersecurity | a Bologna il GDPR Day
Bologna ospita il 28 e 29 ottobre la 15ª edizione della Conferenza Nazionale GDPR Day, rivolta ai professionisti della protezione dei dati e della cybersecurity, organizzata dal Club Nazionale Cyberprotection. Al centro dell’evento un panorama normativo europeo in fibrillazione: dall’AI Act alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’università italiana per violazioni delle norme sulla privacy, rilevando due distinti episodi di trattamento illecito di informazioni personali. - facebook.com Vai su Facebook
Nessuna interruzione. OceanProtect assicura la protezione continua dei tuoi dati. Scopri come: https://bit.ly/4nYBw9D #OceanProtect #protezionedati #sicurezza #continuità #dati #privacy - X Vai su X
Cybersecurity, dagli attacchi hacker 1,4 miliardi di danni e solo un azienda su dieci sa difendersi da tutte le minacce - I cyberattacchi in Italia quest'anno potrebbero arrivare a fare danni per oltre 1,4 miliardi di euro. Da msn.com
Cybersecurity. Fontana (Aruba): “Protezione digitale non è un costo, ma leva di competitività” - Oggi la cybersecurity è un fattore abilitante per le strategie di business. Da key4biz.it
Bologna, hackerati i sistemi informatici del club. Richiesta di riscatto nel dark web, già pubblicati dati sensibili di Italiano - Il club emiliano, rivelano Repubblica e Corriere dello Sport è sotto minaccia da parte del gruppo di hacker ... Da calciomercato.com