Protesta contro Teva e attivisti arrestati | sono un caso al Comune di Napoli ricordando la mozione
Tempo di lettura: 3 minuti Da un lato ci sono la protesta, le tensioni, gli arresti di sabato scorso alla Mostra d’Oltremare. Dall’altro c’è un caso politico. Tutto ruota intorno Teva, azienda farmaceutica israeliana, presente al Pharma Expo di Napoli. Teva è una multinazionale specializzata nella produzione di farmaci generici. Da un po’ di tempo, è oggetto di una campagna di boicottaggio internazionale, accusata di schierarsi pubblicamente con lo Stato e l’esercito israeliano. Una contestazione riproposta anche a Napoli, da parte degli attivisti Pro Palestina. Oggi c’è però chi ricorda anche una mozione, approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Napoli, lo scorso luglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
