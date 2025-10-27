Protesta a Ca’ Foscari | attivisti pro Palestina interrompono l’incontro con Emanuele Fiano

Feedpress.me | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intolleranza sui temi del Medioriente e del conflitto a Gaza è risuonata anche a Venezia, nel pomeriggio, in un’aula dell’Università di Ca’ Foscari, dove un gruppetto di attivisti pro-Pal ha impedito lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace, interrompendo un incontro a cui stava prendendo parte l’ex parlamentare Emanuele Fiano, con slogan e cartelli contro il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

protesta a ca8217 foscari attivisti pro palestina interrompono l8217incontro con emanuele fiano

© Feedpress.me - Protesta a Ca’ Foscari: attivisti pro Palestina interrompono l’incontro con Emanuele Fiano

Altri contenuti sullo stesso argomento

protesta ca8217 foscari attivistiProtesta a Ca’ Foscari: attivisti pro Palestina interrompono l’incontro con Emanuele Fiano - L’intolleranza sui temi del Medioriente e del conflitto a Gaza è risuonata anche a Venezia, nel pomeriggio, in un’aula dell’Università di Ca’ ... Da msn.com

protesta ca8217 foscari attivistiVenezia, attivisti pro Gaza impediscono incontro di Fiano a Ca' Foscari - Al grido "fuori i sionisti dall'università" gruppi di studenti della sinistra giovanile hanno impedito all'ex parlamentare Pd di parlare a quello che doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di ... Lo riporta tg24.sky.it

protesta ca8217 foscari attivistiProPal irrompono a Ca' Foscari e bloccano l'incontro di Emanuele Fiano (Sinistra per Israele): «Cacciato come mio padre nel '38» - È questo l'urlo dei gruppi di studenti della sinistra giovanile che hanno impedito a Emanuele Fiano, ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Protesta Ca8217 Foscari Attivisti