Protesta a Ca’ Foscari | attivisti pro Palestina interrompono l’incontro con Emanuele Fiano

L’intolleranza sui temi del Medioriente e del conflitto a Gaza è risuonata anche a Venezia, nel pomeriggio, in un’aula dell’Università di Ca’ Foscari, dove un gruppetto di attivisti pro-Pal ha impedito lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace, interrompendo un incontro a cui stava prendendo parte l’ex parlamentare Emanuele Fiano, con slogan e cartelli contro il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Protesta a Ca’ Foscari: attivisti pro Palestina interrompono l’incontro con Emanuele Fiano

