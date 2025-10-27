Prosegue la rinascita commerciale di via Roma a Palazzo Moncada apre un supermercato a km 0
Una nuova apertura segna un ulteriore tassello verso la riqualificazione commerciale di via Roma, in particolar modo nel tratto compreso tra piazza San Domenico e via Cavour. Dopo una libreria, due fast food, una palestra e un negozio di scarpe, a inaugurare stavolta è Fresko, un supermercato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
