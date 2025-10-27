ProPal irrompono a Ca' Foscari e bloccano l' incontro di Emanuele Fiano Sinistra per Israele | Cacciato come mio padre nel ' 38

VENEZIA - «Fuori i sionisti dall'università». È questo l'urlo dei gruppi di studenti della sinistra giovanile che hanno impedito a Emanuele Fiano, presidente.

A Torino, un gruppo di manifestanti ProPal ha scavalcato le recinzioni delle OGR, dove si sta svolgendo la "Italian Tech Week", devastato gli spazi e danneggiato i maxischermo e i gazebo. Il tutto cantando "Palestina libera dal fiume al mare", uno slogan che n

Altra serata proPal. A migliaia in piazza. Anche nuovi tafferugli, tra lancio di bombe carta, vetrine spaccate e cariche della polizia

