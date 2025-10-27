Pronta la nuova palestra aperta 24 ore al giorno | Un centro fitness all' avanguardia per sport e benessere

Tutto pronto per l'inaugurazione, fissata sabato 1 novembre, della nuova palestra Nowgym a Faenza. Dopo aver inaugurato il 26 ottobre la nuova sede di Forlì, il gruppo annuncia il taglio del nstro del nuovo impianto sportivo aperto 24 ore al giorno a Faenza. "Un centro fitness all'avanguardia che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pronta per la nuova stagione? I capi invernali Motivi sono arrivati: tessuti caldi, morbidi e avvolgenti, tonalità naturali e dettagli curati per un look che unisce comfort ed eleganza. Scopri la collezione invernale. Motivi in store a #leduetorrishoppingcenter #enj - facebook.com Vai su Facebook

La nuova interfaccia Instagram è pronta a raggiungere tutti gli utenti. Dopo i primi test, l’aggiornamento introduce Reels al secondo posto, messaggi diretti al terzo e la possibilità di scorrere con uno swipe tra le sezioni principali dell’app. - X Vai su X

Riscaldamento spento palestra del Caramuel pronta, ma resta chiusa - La nuova tensostruttura c’è, è collaudata, attrezzata, illuminata, ma non riscaldata. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Carducci, la nuova palestra. Investiti 7 milioni di euro: "Sarà aperta a tutta la città" - Sono stati gli assessori comunali Giulio Guerzoni e Federica Venturelli, accompagnati dai tecnici che hanno seguito ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Casa della Comunità e palestra, per i Portici una nuova vita: "Da eterna incompiuta ad area viva" - Una nuova palestra a cielo aperto, uno spazio pubblico e gratuito per praticare attività fisica all’aria aperta, da soli o in gruppo. Segnala forlitoday.it