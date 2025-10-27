Pronostico Reggiana-Modena | l’imbattibilità si allunga
Reggiana-Modena è una partita valida per la decima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo nove giornate c’è una squadra ancora imbattuta in Serie B ed è il Modena capolista. I Canarini fanno sul serio e, venerdì scorso, grazie al successo sull’Empoli (2-1), hanno consolidato la vetta attuando una prima mini-fuga: sono quattro, adesso, i punti di vantaggio sulle seconde, mentre il Palermo terzo, sconfitto nella trasferta di Catanzaro, è scivolato a -5. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Reggiana vs Modena – 28 Ottobre 2025 - Modena accende il turno di Serie B del 28 Ottobre 2025, con fischio d'inizio fissato alle 20:30 al MAPEI Stadio
Pronostico Reggiana-Modena 28 ottobre 2025: derby cruciale al vertice - Derby emiliano tra Reggiana e Modena, in programma martedì 28 ottobre 2025 alle 20:30 al Mapei Stadium
Modena pigliatutto nei secondi tempi. Ma nelle rimonte Reggiana numero uno - Portanova e Zampano i giocatori più utilizzati.