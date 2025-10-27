Pronostico Paris FC-Lione | la rinascita continua da una sfida inedita
Paris FC-Lione è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La rinascita del Lione – quarto in classifica con gli stessi punti del Marsiglia – continua in quella che è una sfida inedita. Sì, mai nel corso della storia il Paris FC ha affrontato l’attuale formazione allenata da Paulo Fonseca che, fortuna per lui, si avvicina anche alla fine della lunga squalifica che gli permette per il momento di andare in panchina solo in Europa League. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
