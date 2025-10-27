Pronostico Palermo-Monza | finisce così la sfida tra corazzate
Palermo-Monza è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Houston, abbiamo un problema. Pippo Inzaghi potrebbe prendere in prestito la famosissima espressione della missione Apollo 13 per descrivere la situazione in cui versa il suo Palermo. La corazzata della Serie B, principale candidata alla promozione diretta dopo l’imponente campagna acquisti, finora è una mezza delusione. Dopo una buona partenza (tre vittorie e un pareggio), i rosanero sembrano essere improvvisamente usciti fuori strada: nelle ultime cinque giornate hanno vinto solo una volta (1-2 in casa dello Spezia) e sabato scorso hanno incassato la prima sconfitta in campionato, arrendendosi 1-0 al Catanzaro che fino ad allora era ancora a secco di vittorie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
CORSPORT - IL CATANZARO RINASCE, IL PALERMO SCIVOLA AL QUARTO POSTO di Redazione ForzaPalermo.it Contro ogni pronostico, il Catanzaro trova la serata perfetta. Come scrive Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, i calabresi conquistano la p - facebook.com Vai su Facebook
? Voci dal Barbera! Per Palermo-Venezia abbiamo raccolto emozioni, opinioni e pronostici direttamente dai tifosi #PalermoVenezia #SerieB #LaSicilia - X Vai su X
Pronostico Catanzaro-Palermo: finisce come l’anno scorso - Palermo è una partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Per come è andata la partita contro il Modena – pareggia ... Segnala ilveggente.it
Pronostico Palermo vs Monza – 28 Ottobre 2025 - La sfida di Serie B tra Palermo e Monza, in programma il 28 Ottobre 2025 alle 20:30 allo Stadio Renzo Barbera, promette equilibrio e intensità. Da news-sports.it
Esame Palermo per il Catanzaro di Aquilani: ecco come finirà secondo i bookmaker - Match delicato per i calabresi contro Pippo Inzaghi come pure per la Sampdoria (reduce dal cambio di allenatore) alle prese con il Frosinone: i pronostici delle due partite ... Segnala corrieredellosport.it