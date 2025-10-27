Pronostico Nantes-Monaco | cambia il risultati degli ultimi 3 incontri

Nantes-Monaco è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sesto posto con 17 punti in classifica ma solamente due in meno della seconda della classe. Insomma, il Monaco è lì e vuole continuare a rimanere nelle parti di vertice. E, per farlo, sa benissimo di dover andare a vincere sul difficile campo del Nantes. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Analizzando il momento dei monegaschi – che si presentano a questo match forti di cinque risultati utili di fila – c’è da dire che il cambio dell’allenatore ha sicuramente dato i frutti sperati, almeno per ora. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

