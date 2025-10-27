Pronostico Marsiglia-Angers | la ripresa della marcia è immediata
Marsiglia-Angers è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta sul campo del Lens, per il Marsiglia, è stata pesantissima. Non solo perché sono arrivate due cadute nello spazio di pochi giorni, compresa quella di Champions League in Portogallo, ma anche perché la formazione che ha vinto nello scorso fine settimana ha pure adoperato il sorpasso in classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Serve immediata l’inversione di rotta per gli uomini di Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondisci con queste news
Tridico: “Se eletto, la Calabria riconoscerà la Palestina” ? Dall’articolo di Ruggiero Montenegro “Riconosceremo lo stato di Palestina”. Anche Pasquale Tridico punta su Gaza per provare a sovvertire il pronostico in Calabria, dove il governatore uscente Rob - facebook.com Vai su Facebook
Ligue 1: super Balotelli non basta al Marsiglia, 2-2 contro l'Angers VIDEO - Prosegue il 30esimo turno della Ligue 1, aperto venerdì dalla vittoria del Lione sul campo del Rennes, con un altro match in programma in questo sabato: alle 17 tocca al Marsiglia di Balotelli contro ... calciomercato.com scrive