Pronostico Marsiglia-Angers | la ripresa della marcia è immediata

Ilveggente.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marsiglia-Angers è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta sul campo del Lens, per il Marsiglia, è stata pesantissima. Non solo perché sono arrivate due cadute nello spazio di pochi giorni, compresa quella di Champions League in Portogallo, ma anche perché la formazione che ha vinto nello scorso fine settimana ha pure adoperato il sorpasso in classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Serve immediata l’inversione di rotta per gli uomini di Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico marsiglia angers la ripresa della marcia 232 immediata

© Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Angers: la ripresa della marcia è immediata

Approfondisci con queste news

Ligue 1: super Balotelli non basta al Marsiglia, 2-2 contro l'Angers VIDEO - Prosegue il 30esimo turno della Ligue 1, aperto venerdì dalla vittoria del Lione sul campo del Rennes, con un altro match in programma in questo sabato: alle 17 tocca al Marsiglia di Balotelli contro ... calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Marsiglia Angers Ripresa