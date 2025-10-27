Pronostico Lorient-Psg | i numeri non mentono mai
Lorient-Psg, il pronostico sulla sfida che vede in campo i parigini: ecco tutto ciò che c’è da sapere Otto punti conquistati nelle ultime quattro partite: non è ancora il Psg delle meraviglie che ha incantato nella seconda parte della stagione, ma la squadra di Luis Enrique è in crescita costante dopo aver recuperato pedine importante dall’infermeria. E – come si sa – soprattutto per le grandi squadra l’appetito vien mangiando. (LaPresse) – IlVeggente.it Almeno sulla carta il confronto contro il Lorient non pone particolari pericoli ai Campioni d’Europa uscenti che affrontano un avversario pienamente invischiato nei bassifondi della classifica e con poche chances di riemergere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
