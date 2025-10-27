Pronostico Genoa-Cremonese | la paura la fa finire così
Genoa-Cremonese è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Adesso Vieira rischia grosso. Perché non importa come arrivano i risultati, alla fine contano solo quelli. Ma in che senso come arrivano? Andiamo a spiegare. Una settimana fa il Genoa ha pareggiato in casa contro il Parma sbagliando un calcio di rigore all’ultimo minuto. Nel weekend che invece ci siamo appena messi alle spalle i liguri hanno perso contro il Torino, subendo una rimonta, e nello spazio di qualche secondo sono andati incontro a Paleari, portiere dei granata, che ha parato qualcosa di impossibile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Scopri altri approfondimenti
Primavera 1: Domani alle ore 11 alla Sciorba esame Lecce per il Genoa delle meraviglie di Carlo Danani per Primocanale Nelle prime 8 partite, 5 vittorie e 3 pareggi per i rossoblù (foto Genoa Cfc) A guardare la classifica, il pronostico si colora tutto o quasi di - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Torino-Genoa: il mal di gol regala tre punti - Genoa è una partita dell'ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Come scrive ilveggente.it
Pronostico Inter-Cremonese: nerazzurri favoriti, ma Nicola sogna un altro colpaccio a San Siro - 200 euro, con 200€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con ... tuttomercatoweb.com scrive
Inter-Cremonese, il pronostico: occasione Chivu per avvicinarsi alla vetta - E, invece, questo inizio di stagione ci racconta di una Cremonese che si presenta a San Siro non solo da imbattuta, ma anche a pari ... Scrive gazzetta.it