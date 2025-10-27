Genoa-Cremonese è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Adesso Vieira rischia grosso. Perché non importa come arrivano i risultati, alla fine contano solo quelli. Ma in che senso come arrivano? Andiamo a spiegare. Una settimana fa il Genoa ha pareggiato in casa contro il Parma sbagliando un calcio di rigore all’ultimo minuto. Nel weekend che invece ci siamo appena messi alle spalle i liguri hanno perso contro il Torino, subendo una rimonta, e nello spazio di qualche secondo sono andati incontro a Paleari, portiere dei granata, che ha parato qualcosa di impossibile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Genoa-Cremonese: la paura la fa finire così