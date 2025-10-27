Empoli-Sampdoria è una partita valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Dionisi ha iniziato con una sconfitta sul campo del Modena; Gregucci, insieme a Foti, con un pareggio in casa contro il Frosinone. Due squadre importanti del campionato cadetto attraversano un complicato momento di gioco e di risultati e adesso sperano di poter riprendere il cammino. Di riprendere la corsa verso obiettivi importanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è una cosa che accomuna, oltre il cambio di tecnico arrivato la scorsa settimana, queste due formazioni: il fatto di aver dimostrato, almeno, di avere carattere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Empoli-Sampdoria: avanti a piccoli passi