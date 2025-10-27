Bologna-Torino è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ha lasciato amaro in bocca e polemiche il pareggio del Bologna sul campo della Fiorentina. Una partita che la squadra di Italiano aveva in pugno per via del doppio vantaggio, girata per due rigore e un’espulsione. Ma anche per un rigore non dato agli emiliani che ha acceso la miccia. E le parole grosse ai microfoni alla fine. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Stava letteralmente volando, con quei tre punti, la squadra del tecnico che si spera possa tornare in panchina dopo il ricovero nelle zone nobili della classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Torino: la marcia in casa non si ferma