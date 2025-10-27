Pronostici Betis-Atletico Madrid | marcatore e tiri in porta

Betis-Atletico Madrid, il pronostico sul marcatore e i possibili tiratori dell’incontro: ecco tutte le quote Il decimo turno di Liga spagnola si chiude con un match molto importante per i piani nobili della classifica. A La Cartuja il Real Betis ospita l’ Atletico Madrid, a caccia di punti preziosi con cui ricucire il gap dal Barcellona, sconfitto dal Real nel Super Clasico domenicale. (LaPresse) – IlVeggente.it Soprattutto tra le mura amiche, però, gli andalusi hanno dimostrato di saper vendere cara la pelle. Frutto dell’esperienza e del tasso tecnico di una squadra che ha assunto una fisionomia ben precisa, certo, ma anche delle direttive di Manuel Pellegrini, vera colonna portante di una compagine che sogna grandi obiettivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Betis-Atletico Madrid: marcatore e tiri in porta

