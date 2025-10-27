Promozione | la sfida del Pertini
PONTE BUGGIANESE 4 FIRENZE OVEST 0 PONTE BUGGIANESE Calu; Fanti (33’ st Fiumicino), Grasseschi, Zocco (27’ st Musteqja), Sanzone, Bandoni, Fruzzetti, Rosati (41’ st Negara), Rugiati (22’ st Aiazzi), Viola, Bellandi (11’ st Mhilli). A disp. Matteucci, Chelini, Cirasella, Bicchieri. All. Falivena FIRENZE OVEST Valoriani (1’ st Bertini); Marafioti, Fiore, Ussia (26’ st Leoncini), Campagni (1’ st Banchi), Nencioli, Torrente (26’ st Maio), Amerighi, Petracci, Ridolfi (1’ st Ermini), Martini. A disp. Orsolini, Giardini, Tempestini, Berti. All. Carovani ARBITRO Subhan di Pontedera MARCATORI 8’ pt Fruzzetti, 9’ pt Rugiati, 34’ pt Viola, 21’ st Fanti PONTE BUGGIANESE Il Ponte vince nettamente in casa propria, battendo per 4-0 i malcapitati avversari del Firenze Ovest. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Promozione - Gli #highlights della sfida tra Calcio Canegrate Academy Milan e #CerianoLaghetto Abbonati al nostro canale #YouTube per vedere questo contenuto in esclusiva - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 7^ GIORNATA, INVICTA MATERA SFIDA IN TRASFERTA LA MURESE, MISTER GALIANO PRESENTA IL MATCH - X Vai su X
Promozione: la sfida del "Pertini" - MARCATORI 8’ pt Fruzzetti, 9’ pt Rugiati, 34’ pt Viola, 21’ st Fanti ... Come scrive msn.com