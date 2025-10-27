Project Financing i sindacati chiedono aggiornamenti sul processo di depurazione delle aree industriali di Avellino
Gentili,con riferimento al PROJET FINANCING, relativo alla depurazione delle aree industriali di Avellino, presentato dall'ASI e per il quale è previsto il parere della Regione Campania, si chiede di conoscere con urgenza lo stato attuale della procedura e i passaggi amministrativi ancora in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
