“Bianca” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Interstellar” su Sky Cinema Collection. Guida ai programmi Tv della serata del 27 ottobre 2025. La fascia serale di lunedì 27 ottobre offre una selezione ricchissima tra cinema, fiction, intrattenimento e approfondimento. Tra i titoli più attesi spicca Blanca su Rai 1, con l’investigatrice ipovedente in un nuovo episodio ad alta tensione. Gli appassionati di cinema non possono perdere Interstellar su Sky Cinema Collection, il capolavoro di Christopher Nolan, e Jungle su Rai 4, con Daniel Radcliffe in una drammatica avventura nella giungla. Per chi cerca comicità, GialappaShow su TV8 promette un’ora di satira pungente, mentre Little Big Italy su NOVE porta la cucina italiana a Rotterdam. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV lunedì 27 ottobre 2025: fiction e reality