Programmi TV lunedì 27 ottobre 2025 | fiction e reality

Lopinionista.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Bianca” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Interstellar” su Sky Cinema Collection. Guida ai programmi Tv della serata del 27 ottobre 2025. La fascia serale di  lunedì   27 ottobre offre una selezione ricchissima tra cinema, fiction, intrattenimento e approfondimento. Tra i titoli più attesi spicca Blanca su Rai 1, con l’investigatrice ipovedente in un nuovo episodio ad alta tensione. Gli appassionati di cinema non possono perdere Interstellar su Sky Cinema Collection, il capolavoro di Christopher Nolan, e Jungle su Rai 4, con Daniel Radcliffe in una drammatica avventura nella giungla. Per chi cerca comicità, GialappaShow su TV8 promette un’ora di satira pungente, mentre Little Big Italy su NOVE porta la cucina italiana a Rotterdam. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

programmi tv luned236 27 ottobre 2025 fiction e reality

© Lopinionista.it - Programmi TV lunedì 27 ottobre 2025: fiction e reality

Approfondisci con queste news

programmi tv luned236 27Programmi TV lunedì 27 ottobre 2025: fiction e reality - "Bianca" su Rai 1, "Grande Fratello" su Canale 5, "Interstellar" su Sky Cinema Collection. Riporta lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Programmi Tv Luned236 27