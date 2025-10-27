Anche Casale chiede al commissario prefettizio la videosorveglianza della frazione. "Sono molto contento che su questo questione si sia fatto un passo in avanti, una iniziativa che comporta l’attivazione di altre 88 telecamere e di 21 lettori targa di cui 12 installati insieme alle telecamere stesse e 9 isolati, per un totale di 97 punti di osservazione, oltre che di 3 nuovi server - dice l’ex consigliere comunale del Pd Gabriele Alberti - Il progetto, definito dal Commissario straordinario d’intesa con il Procuratore capo e con i responsabili delle forze dell’ordine, è finalizzato a fornire puntuale ausilio strumentale alle attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio sia in termini di sicurezza generale sia sotto il profilo di protezione civile, nonché alle attività investigative e di polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto videocontrolli. Anche Casale in campo: "Sorveglianza anche qui"