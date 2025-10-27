Professore muore a 41 anni | il lutto nel mondo della scuola Lascia la moglie e due figli

Lucca, 27 ottobre 2025 – Profondo cordoglio a Lucca per la prematura scomparsa di Luigi Pragliola, insegnante di matematica, fisica e chimica in diversi istituti della provincia, tra cui l’Itc Carrara e il Vecchiacchi di Castelnuovo. Si è spento domenica mattina, a soli 41 anni, dopo aver combattuto per mesi contro una malattia incurabile. Originario di Giugliano in Campania (Napoli), Luigi si era trasferito in Toscana nove anni fa insieme alla moglie Mariangela, anche lei docente, e ai figli Ludovica e Gabriele, di 13 e 12 anni. Una scelta di amore e speranza: voleva offrire alla propria famiglia un ambiente più salubre, lontano dalle difficoltà e dai rischi della tristemente nota Terra dei Fuochi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Professore muore a 41 anni: il lutto nel mondo della scuola. Lascia la moglie e due figli

