Prodezza Pomezia Recanatese va giù
UNI 1 RECANATESE 0 UNI: Gariti, Bordi, De Santis, Colau, Giannini (26’st Okojie), Ippoliti (41’st Esposito), Marianelli, Mokulu (29’st Della Pietra), Morelli, Pettorossi, Suffer. Panchina: Pierandrei, Amadio, Attili, Binaco, Eulisi, Peluso. All. Casciotti RECANATESE Zagaglia, Giusti, Mordini, Domizi, Lovotti (1’st Di Francesco), Ciccanti (8’st Pesaresi), Ferro, Fiumanò (37’st Mehmedi), Pierfederici, Vecchio, Capanni. Panchina: Fioravanti, Paoltroni, Morichetta, Gori, Cocino. All. Savini Reti Suffer 21’ pt Arbitro: Diella di Vasto (assistenti Di Marco di Palermo e Fae di Ozieri) NOTE: ammoniti Fiumanò, Ippoliti, Bordi, Giannini, Mordini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it