Proclamazione degli eletti Tridico non sarà presente | in questi giorni è a Washington
Questo pomeriggio, Roberto Occhiuto sarà proclamato presidente della Calabria dopo la vittoria alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Il professor Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, non sarà presente alla proclamazione degli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
