Probabili formazioni Serie A – 9ª giornata 28–30 ottobre 2025
La 9ª giornata di Serie A 202526 si gioca tra martedì 28 e giovedì 30 ottobre in formula infrasettimanale e promette risposte pesanti nella corsa scudetto e per le zone europee, ecco le probabili formazioni Serie A – 9ª giornata. Si parte con Lecce–Napoli (martedì, 18:30), con Conte che valuta il turnover dopo l’Europa e gestisce l’emergenza a centrocampo (out a lungo De Bruyne) scegliendo tra Elmas e McTominay, mentre davanti Lucca insidia Højlund. In serata riflettori su Atalanta–Milan: Juric ritrova quasi tutti e può alzare il baricentro con Pasalic trequartista, Allegri recupera uomini chiave e decide il partner di Leão con Giménez favorito. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Scopri altri approfondimenti
Lazio-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale Vai su Facebook
Le probabili formazioni di Milan-Pisa #SkySport #SerieA #Milan #MilanPisa #SkySerieA - X Vai su X
Probabili formazioni Serie A della 8^ giornata: ultime news dai campi - La speranza è che il trend si possa invertire visto che molti fantallenatori sono “delusi” da una serie di top player. Segnala sport.sky.it
Probabili formazioni 8^ giornata Serie A: titolari e ballottaggi - Archiviato il 7° turno di Serie A, occhi puntati sul prossimo turno di campionato. fantamaster.it scrive
Probabili formazioni 8ª giornata: titolari, indisponibili, squalificati, consigli Fantacalcio - Napoli: Conte non recupera nè Hojlund, nè Rrahmani. Si legge su eurosport.it