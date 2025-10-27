Pro Pal impediscono intervento Fiano Pd
21.30 Un gruppo di attivisti pro Pal ha interrotto un dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente nell'Università Ca' Foscari di Venezia, impedendo di parlare a Emanuele Fiano del Pd e presidente di Sinistra per Israele Due Popoli due Stati. "Sono scioccato.Impedire a una persona di parlare è fascismo. L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio- ha detto -è stato nel '38, con mio padre.Chi non vuol sentire parlare di queste cose la pace non la vuole".Solidarietà dal mondo politico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Attivisti Pro Pal impediscono un incontro con Fiano (Pd) a Venezia - dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell'Università di Ca' Foscari a Venezia, interrompendo un incontro a cui ... Come scrive ansa.it
"Fuori i sionisti dall'Università": attivisti pro-Pal impediscono l'incontro con Emanuele Fiano (Pd) a Ca' Foscari - Foto - dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell’Università di cà Foscari a Venezia, interrompendo un ... Si legge su gazzettadiparma.it
“No ai sionisti”, attivisti pro-Pal impediscono incontro con Fiano (Pd) a Ca’ Foscari a Venezia - Palestina ha interrotto un dibattito a Ca’ Foscari con Emanuele Fiano, accusandolo di sionismo ... Da fanpage.it