Pro Pal impediscono intervento Fiano Pd

27 ott 2025

21.30 Un gruppo di attivisti pro Pal ha interrotto un dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente nell'Università Ca' Foscari di Venezia, impedendo di parlare a Emanuele Fiano del Pd e presidente di Sinistra per Israele Due Popoli due Stati. "Sono scioccato.Impedire a una persona di parlare è fascismo. L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio- ha detto -è stato nel '38, con mio padre.Chi non vuol sentire parlare di queste cose la pace non la vuole".Solidarietà dal mondo politico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

