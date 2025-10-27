Primo sciopero in 30 anni in Benetton | dipendenti protestano contro i tagli

Per la prima volta negli ultimi 30 anni scioperano i dipendenti di Benetton. In 350 si sono fermati nell’impianto di Castrette di Villorba, nel Trevigiano, dove sono stati concentrati da inizio anno diversi reparti. A loro si sono poi aggiunti i dipendenti impegnati nei turni pomeridiano e serale, con una proiezione che – secondo i sindacati – alla fine vedrà una quota del 70% di adesioni sui circa 700 dipendenti degli addetti nella fabbrica a pochi chilometri dal quartier generale di Ponzano Veneto. Alla base della protesta, che si è concretizzata stamane con un sit in nel piazzale dello stabilimento, poi spostato all’esterno ai bordi della strada provinciale “Postumia” per incontrare la stampa che non era stata fatta entrata nella fabbrica per seguire la protesta, vi è un’inaspettata applicazione di contratti di solidarietà del 90% a 80 lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Primo sciopero in 30 anni in Benetton: dipendenti protestano contro i tagli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Benetton, primo sciopero dei lavoratori dopo 30 anni - X Vai su X

#Napoli- Oggi tassisti in sciopero, "Difendiamo la categoria". #Cronaca #Tassisti #Sciopero #Categoria #NanoTV Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Benetton in sciopero, non accadeva da più di 30 anni - La causa: assenza di un confronto sull’applicazione di contratti di solidarietà del 90% a 80 lavoratori, informati dall’azienda attraverso una e- Secondo ilsole24ore.com

Primo sciopero in 30 anni in Benetton: dipendenti protestano contro i tagli - La pubblicazione della circolare interpretativa sui CAM, di cui si è discusso lo scorso anno al Secondo Summit della Ristorazione Collettiva e pubblicata alcune settimane fa dal MASE, è un primo passo ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Sciopero alla Benetton, è il primo da più di 30 anni - Sono stati circa 350, su una popolazione di lavoratori di circa 800 unità, i dipendenti di Benetton Group che oggi hanno aderito allo sciopero di due ore, con manifestazione nello stabilimento di Cast ... Come scrive msn.com