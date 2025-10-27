Primo gol in grigiorosso per l’ex Leicester Cremonese l’acuto di StradiVardy | A 38 anni posso ancora migliorare

La prima sinfonia di violino non ha portato in dote in tre i punti. Ma intanto Jamie "Stradi"Vardy si è preso gli applausi: primo gol con la maglia della Cremonese nell’1-1 contro l’Atalanta. Una rete che ha evidenziato come il 38enne di Sheffield può assolutamente dire la sua in questa Serie A. Vardy è diventato il marcatore più anziano della storia della Cremonese nella massima serie: "Sono al settimo cielo, siamo sulla strada giusta, compatta e uniti verso l’obiettivo. Sono il più grande critico di me stesso: devo continuare a lavorare per migliorare ancora". Le prime settimane a Cremona tra ambientamento e problemi fisici non sono state semplici: "Problemi di comunicazione, ma il calcio è un linguaggio universale e si fa alla svelta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

