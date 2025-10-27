Primo Consiglio Marche | l' era Acquaroli bis inizia con la protesta degli attivisti ProPal

Ancona, 27 ottobre 2025 – È appena iniziato, poco dopo le 10,30, il primo Consiglio regionale della dodicesima legislatura delle Marche, l’ Acquaroli bis, con l'introduzione del consigliere anziano, Andrea Cardilli. Subito in Consiglio la protesta isolata di due attivisti Pro Pal, che hanno mostrato una bandiera palestinese e letto un comunicato, mentre era in corso l'introduzione di Cardilli. Sono stati accompagnati fuori dall'aula. Primo punto, la surroga dell'eurodem Matteo Ricci, candidato del centrosinistra, che ha rinunciato al seggio in Consiglio regionale. In Consiglio entra l'ex dg di Torrette Michele Caporossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

