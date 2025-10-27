LUCCA – Prime Video porta a Lucca Comics & Games 2025 il mondo misterioso e strategico di The Traitors Italia. Dal 29 ottobre al 2 novembre i Sotterranei di San Colombano si trasformano nel cuore del gioco tra fiducia e inganno. Experience aperta a tutti – ingresso libero. Per tutta la durata del festival, i Sotterranei di San Colombano saranno aperti al pubblico con un percorso immersivo tra scenografie, enigmi e atmosfere ispirate allo show. Gioco della Tavola Rotonda – su prenotazione Vivi la vera Tavola Rotonda e metti alla prova intuito, strategia e capacità di sopravvivenza psicologica nel game The Traitors Italia Live Experience. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Prime Video: The Traitors Italia, la live experience a Lucca Comics & Games 2025