La quinta giornata del girone D di prima categoria vede la conferma della capolista Lavagna che infila la quinta vittoria consecutiva battendo 2-0 il Cadimare al 'Pieroni' della Pieve. Reti di Mosto autore di una doppietta di cui il primo gol su rigore. Si mantiene sulla scia dei lavagnesi il Marolacquasanta che si impone per 1-0 al 'Cimma' di Pagliari con il Riomaior al termine di una partita equilibrata e combattuta. Decide al 62' Fiorini. Sale al terzo posto il Lerici che vince anch'esso fuori casa per 1-0 al Tanca sulla Forza e Coraggio giunta alla quinta sconfitta consecutiva. Il gol lericino al 65' è del bomber ed ex di turno Verona che trasforma un rigore.

Prima categoria. Lavagna affonda Cadimare con i gol di Mosto. Marolacquasanta si impone sul Riomaior