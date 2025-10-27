Prima Categoria Copparo allunga con Scaramelli e Cazzadore Sconfitte Molinella e Portuense ora è fuga solitaria

Con una prestazione concreta e incisiva, Copparo 2015 vince la sua settima partita consecutiva in campionato, 2-0 a Bando con reti di Scaramelli e Cazzadore, allungando sulle rivali Molinella e Portuense, entrambi sconfitte. Inizia subito forte la squadra di mister Borsari, che già dopo tre minuti ha un’occasione con Granado servito a sinistra da un cross di Scaramelli: colpo di testa a lato. Superato il quarto d’ora, schema da punizione di Pasqualino che con un pallone morbido trova Franceschini in area, ma il difensore, ostacolato da un giocatore avversario, spara alto da pochi metri. A metà tempo, scambio da corner tra Borges e Roselli, col brasiliano che mette sul secondo palo dove arriva di testa come un fulmine il capitano rossoblù Scaramelli, insaccando imparabilmente la sfera alle spalle del portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

