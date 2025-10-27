Carrara, 27 ottobre 2025 – Apprensione, curiosità e sgomento. A girare, sono queste le emozioni che prova un gruppo – circa una settantina di persone, molte delle quali provenienti da Carrara – che sta vivendo un vero e proprio incubo. Sì, è in questo che si sono improvvisamente trasformati i giorni delle ferie: tutti bloccati in Giamaica, in attesa dell’impatto del terribile uragano Melissa, divenuto nel corso della giornata di ieri “Categoria 4“, destinato a raggiungere nelle prossime ore l’isola e a diventare l’uragano più forte mai registrato, raggiungendo anche categoria 5. “Eravamo qui per goderci qualche giorno di ferie sull’isola, siamo arrivati domenica 19 e proprio oggi ( ieri, ndr ) avremmo dovuto raggiungere l’aeroporto per prendere il volo di rientro in Italia – spiega Giorgio Brizzi, campione carrarese di retrorunning – Non è stato possibile, perché lo scalo è stato chiuso: l’uragano è in arrivo e promette di essere devastante”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prigionieri di Melissa. “Bloccati dall’uragano, fuggiamo ai piani alti”